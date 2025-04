Warszawska wypożyczalnia KoKo Kamper.pl otwiera się na współpracę z agencjami marketingowymi i eventowymi

Warszawa, [09.04.2025] – Jakub Kocjan, właściciel warszawskiej wypożyczalni KoKo Kamper, wychodzi naprzeciw potrzebom agencji marketingowych i eventowych, oferując unikalne i efektywne narzędzie do realizacji kampanii promocyjnych i aktywacji. Właściciel podkreśla, że kamper to nie tylko imponujący format, który przyciąga uwagę, ale przede wszystkim skuteczne rozwiązanie, które realnie wspiera osiąganie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i wzmacnia wizerunek marek ich klientów.

KoKo Kamper to mobilna przestrzeń, która redefiniuje możliwości aktywacji, tras promocyjnych, kampanii samplingowych i wielu innych działań. Jak mówi Jakub Kocjan: "Szukasz formatu, który nie tylko przyciągnie uwagę, ale też realnie działa? Koko Kamper to mobilna przestrzeń dla Twoich aktywacji, tourów, kampanii i samplingu. Działa tam, gdzie są Twoi klienci. Dosłownie."

Właściciel KoKo Kamper doskonale rozumie, że każda aktywacja to przede wszystkim walka o uwagę i emocje odbiorców. "Wiemy, że każda aktywacja to walka o uwagę i emocje – a Koko Kamper to narzędzie, które przyciąga jedno i drugie. To mobilna przestrzeń do samplingu, contentu, pracy z influencerami i kampanii, które zostają w pamięci." – dodaje Jakub Kocjan.

Wszechstronność kampera KoKo Kamper sprawia, że może on pełnić różnorodne funkcje, idealnie dopasowując się do specyfiki każdej kampanii:

KoKo Kamper oferuje szerokie możliwości personalizacji. Kamper może zostać w pełni obrandowany, stylizowany i wyposażony zgodnie z identyfikacją wizualną klienta i potrzebami konkretnej kampanii. Zespół KoKo Kamper zapewnia również wsparcie w realizacji kreatywnych pomysłów agencji.

Agencje marketingowe i eventowe zainteresowane odkryciem potencjału KoKo Kamper w swoich przyszłych projektach zapraszane są do kontaktu i zapoznania się z możliwościami współpracy.

Zobacz, jak KoKo Kamper może pracować dla Twojej marek i marek Twoich klientówi: [tutaj dedykowany link - podstrona z ofertę dla agencji]

Kontakt dla mediów:

Jakub Kocjan

Właściciel

kontakt@kokokamper.pl

tel. 607 108 993

https://kokokamper.pl/

O KoKo Kamper:

KoKo Kamper to warszawska wypożyczalnia oferująca unikalne i wszechstronne kampery, idealne do realizacji kampanii marketingowych, eventów i aktywacji. Założona przez Jakuba Kocjana, firma stawia na kreatywność, mobilność i efektywność w dotarciu do odbiorców.