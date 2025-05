Warszawska wypożyczalnia kamperów zaprasza influencerów i specjalistów influencer marketingu do współpracy – stwórz niepowtarzalny content z mobilnym studiem na kołach

WARSZAWA, 14.05.2025 – Jakub Kocjan, właściciel warszawskiej wypożyczalni KoKo Kamper, otwiera nowe możliwości dla influencerów i specjalistów influencer marketingu, oferując unikalną mobilną przestrzeń do tworzenia angażującego contentu. Właściciel podkreśla, że kamper to "Content, który ma koła. I styl.", idealny do wyróżnienia się w dynamicznym świecie mediów społecznościowych.

Z myślą o kreatorach treści i markach współpracujących z nimi, kamper staje się mobilnym studiem, scenografią i bazą wypadową w jednym. Jak mówi Jakub Kocjan: "Potrzebujesz scenografii do rolek? Bazy dla creatorów? Story, które ma klimat i zasięg? Kamper to mobilna przestrzeń contentowa, która staje się tym, czym chcesz: kawiarnią, sceną, domem, showroomem. #OnTheRoadToEngagement"

Właściciel KoKo Kamper doskonale rozumie potrzeby nowoczesnego marketingu: "Jeśli Twoja marka tworzy content z influencerami – kamper może być idealnym narzędziem: mobilną scenografią, domem w trasie, bazą do rolek i TikToków."

Dzięki KoKo Kamper możliwości tworzenia unikalnego contentu są niemal nieograniczone:

REALIZACJA CONTENT TOUR PO POLSCE: Stwórz serię angażujących materiałów w różnych lokalizacjach, docierając do szerokiego grona odbiorców.

Jakub Kocjan podkreśla: "To content, który ma nie tylko styl, ale też mobilność i niezależność." Dodatkowo, KoKo Kamper oferuje pełną opcję personalizacji: branding zewnętrzny, stylizację wnętrza oraz wsparcie techniczne, aby idealnie dopasować przestrzeń do potrzeb konkretnej kampanii i wizerunku marki.

Influencerzy i specjaliści z branży influencer marketingu zainteresowani odkryciem potencjału KoKo Kamper w swoich projektach zapraszani są do kontaktu i nawiązania współpracy.

Kontakt dla mediów:

Jakub Kocjan

Właściciel

kontakt@kokokamper.pl

tel. 607 108 993

https://kokokamper.pl/

O Koko Kamper:

KoKo Kamper to warszawska wypożyczalnia oferująca stylowe i wszechstronne kampery, idealne jako mobilne studio do tworzenia contentu dla influencerów i marek. Założona przez Jakuba Kocjana, firma łączy mobilność z kreatywnością, oferując unikalne narzędzie do budowania zaangażowania i wyróżnienia się w mediach społecznościowych.