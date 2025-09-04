Wiodąca warszawska wypożyczalnia kamperów dołącza do Klubu Lokalnych Firm
Warszawa, 4 września 2025 r. – Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy między KoKo Kamper a Klubem Lokalnych Firm w Warszawie.
2025-09-04, 13:55

KoKo Kamper, specjalizujący się w wynajmie nowoczesnych kamperów, został oficjalnym partnerem Klubu, co otwiera nowe, ekscytujące możliwości dla obu stron.

W ramach rozpoczęcia tej współpracy, KoKo Kamper udostępnił jeden ze swoich pojazdów na piknik zorganizowany przez Klub Lokalnych Firm. Kamper, który służył jako strefa relaksu i miejsce spotkań, cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, prezentując swoją wszechstronność i komfort.

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że dołączamy do Klubu Lokalnych Firm” – mówi Jakub Kocjan, właściciel KoKo Kamper. „Wierzymy, że nasze kampery mogą stać się niezwykle użytecznym narzędziem dla wielu branż, a nasza współpraca z Klubem to doskonała okazja, aby pokazać ich potencjał. Kampery to nie tylko pojazdy wakacyjne – mogą służyć jako mobilne biura dla firm budowlanych, garderoby i charakteryzatornie na planach filmowych, mobilne salony dla branży beauty czy unikatowe przestrzenie eventowe.”

Współpraca z Klubem Lokalnych Firm to dla KoKo Kamper szansa na dotarcie do szerokiego grona przedsiębiorców i pokazanie, jak innowacyjnie można wykorzystać kampery w biznesie. To również obiecujący krok w rozwoju obu organizacji, które dążą do wspierania lokalnej przedsiębiorczości i tworzenia silnych, wzajemnych relacji.

O KoKo Kamper: KoKo Kamper to firma specjalizująca się w wynajmie nowoczesnych i w pełni wyposażonych kamperów, oferując klientom komfortowe i elastyczne rozwiązania podróżnicze. Firma stawia na wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do każdego klienta, niezależnie od tego, czy planuje on wakacje z rodziną, czy potrzebuje mobilnego rozwiązania biznesowego.

https://kokokamper.pl/

O Klubie Lokalnych Firm w Warszawie: Klub Lokalnych Firm w Warszawie to inicjatywa, która zrzesza przedsiębiorców z regionu, promując współpracę, wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie. Klub organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia networkingowe, które pomagają w budowaniu silnej społeczności biznesowej.

KONTAKT / AUTOR
Jakub Kocjan
Właściciel
KoKo Kamper
+48 607 108 993
ZAŁĄCZNIKI
klf_warszawa-234-min.jpg klf_warszawa-260-min.jpg
Koko Kamper
