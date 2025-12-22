Rekordowy rok 2025 w KoKo Kamper: Nowe partnerstwa, świadomi podróżnicy i rozbudowa oferty

Jakub Kocjan, właściciel KoKo Kamper, podkreśla, że rok 2025 był czasem przełamywania stereotypów. Caravaning stał się synonimem wolności i stylu, co potwierdzają nowe kontrakty firmy.

Moda na kampery – dosłownie i w przenośni

Jednym z kluczowych filarów sukcesu w 2025 roku było otwarcie się na nowe branże. KoKo Kamper nawiązał szereg współpracy B2B, wchodząc min. w świat fashion i lifestyle’u.

"Nasze kampery stały się czymś więcej niż środkiem transportu – stały się tłem dla topowych kampanii modowych i nieodłącznym elementem contentu czołowych influencerów" – mówi Jakub Kocjan. "Te partnerstwa pokazują, że nowoczesny caravaning jest estetyczny, komfortowy i po prostu modny. Cieszymy się, że branża fashion dostrzegła w nas partnera, który potrafi dostarczyć jakość premium."

Świadomy klient planuje z wyprzedzeniem

Firma odnotowała również znaczącą zmianę w zachowaniach konsumenckich. Klienci coraz rzadziej zostawiają decyzję o wynajmie na ostatnią chwilę, rozumiejąc specyfikę rynku.

Widoczny jest wyraźny trend dokonywania rezerwacji z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Gwarancja dostępności: Klienci zrozumieli, że aby cieszyć się wymarzonym pojazdem w szczycie sezonu (lipiec-sierpień), majówke lub Boże Ciało, rezerwacji należy dokonywać już zimą lub wczesną wiosną.

"Edukacja rynku przynosi efekty. Nasi klienci są coraz bardziej świadomi – wiedzą, że 'wcześniej' oznacza nie tylko niższą cenę, ale przede wszystkim pewność, że ich wakacyjny dom na kółkach będzie na nich czekał" – dodaje właściciel.

Nie tylko wynajem – przyczepy i sprzedaż floty

KoKo Kamper w 2025 roku mocno zaakcentował również, że oferta to nie tylko kampery. Flota firmy została rozbudowana o większą liczbę nowoczesnych przyczep kempingowych, które stanowią doskonałą alternatywę dla osób posiadających własne auto z hakiem.

Równolegle firma rozwija atrakcyjną ofertę sprzedaży. W odpowiedzi na rosnący popyt na własne „cztery kąty” na kołach, KoKo Kamper uruchomił sprzedaż kamperów używanych. Są to pojazdy z pewną historią, regularnie serwisowane i w doskonałym stanie technicznym, co stanowi bezpieczną opcję dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z caravaningiem na własność.

O KoKo Kamper

KoKo Kamper to nowoczesna wypożyczalnia kamperów i przyczep kempingowych, oferująca pojazdy najwyższej klasy dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Firma stawia na jakość, transparentność i promowanie kultury caravaningu w Polsce.